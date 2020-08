Covid-19, paura in Spagna e Francia: in aumento i numeri dell’epidemia

La Spagna raggiunge nuovo record di casi di contagio da Covid-19 in 24 ore (1.772 nella giornata di ieri), in crescita anche i numeri in Francia.

In questo momento, il quadro epidemiologico dell’epidemia da coronavirus in Europa è drammatico. Eccezion fatta per l’Italia, dove il virus pare abbia nettamente allentato la presa, già nei Paesi al confine il frangente è più che complesso.

Il Vecchio Continente sta registrando un escalation di casi di contagio, nello specifico alcune Nazioni continuano a registrare giornalmente numeri che di molto staccano quelli delle 24 ore precedenti. È il caso della Spagna che nella giornata di ieri ha contato 1.772 nuovi casi, ossia quasi 600 in più rispetto al 4 agosto.

Covid-19, Spagna nella morsa del virus: numeri dei contagi esorbitanti

Sono stati 1.772 i casi di contagio registratisi nella giornata di ieri in Spagna. Numeri altissimi che attraverso un raffronto con il 4 agosto, consegnano un dato agghiacciante. Sarebbero, infatti, quasi 600 casi in più nell’arco di 24 ore. Inoltre, dal conteggio mancherebbero anche i numeri di due regioni che non hanno trasmesso i propri dati: la Castiglia-Mancia e i Paesi Baschi.

Per tale ragione la Svizzera, considerato il quadro della Spagna, ha stabilito che tutti coloro i quali provengono dal Paese iberico dovranno osservare una quarantena di 10 giorni. Da tale decisione, riportano i media locali e la redazione di Tgcom24, sono stati esclusi gli avventori di Canarie e Baleari.

L’andamento dell’epidemia in Spagna ha, altresì, condotto gli organizzatori del tanto atteso Mutua Madrid Open 2020 di tennis ad annullarlo. La decisione è giunta all’esito delle richieste avanzate da Antonio Zapatero Gaviria, vice consigliere della sanità della Comunità basca.

Francia, sale il numero dei casi

Anche in Francia la situazione non è delle migliori. Nelle scorse 24 ore seppur le vittime sono state nove, i casi di contagio hanno quasi raggiunto le 1.700 unità. A salire anche i ricoveri, 137, per un totale dall’inizio dell’emergenza a ieri di 5.148. Di questi, le terapie intensive sarebbero 384.

Johns Hopkins University

L’Europa, quindi, senza considerare l’Italia che fortunatamente pare sia riuscita a domare il virus, continua a rimanere in balia del Covid-19. Medesima situazione, anzi aggravata da numeri di gran lunga più elevati, si sta registrando negli USA. Stando ai dati della John Hopkins University, i contagi non accennerebbero a diminuire.

