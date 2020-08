Elettra Lamborghini ringrazia il suo pubblico con una FOTO speciale

La ricca ereditiera Elettra Lamborghini ha raggiunto 6 milioni di follower su Instagram e ringrazia tutti senza esagerazioni ma solo con allegria

Elettra Lamborghini è una delle personalità artistiche più discusse e apprezzate degli ultimi tempi. La 18enne ha un carattere esplosivo e un corpo da urlo, ma ha stregato tutti con il suo twerk, che le ha permesso di diventare una vera star dei social e della tv.

Elettra è figlia di Tonino Lamborghini, nipote del conosciuto imprenditore Ferruccio fondatore dell’omonima azienda automobilistica con sede in provincia di Bologna. Lei però si sta facendo amare ed apprezzare per la grinta e schiettezza con cui si rapporta con i fan e il suo lavoro che sembra andare a gonfie vele in questo periodo di post lockdown.

LEGGI ANCHE —> Wanda Nara, il sexy selfie inedito davanti allo specchio – FOTO

Il 2020 per lei si sta rivelando pieno di sorprese, prima la partecipazione al Festival di Sanremo dove ha debuttato con la canzone Musica (e il resto scompare), poi il suo album di esordio TweerkingQueen a gennaio ha ottenuto il Disco d’Oro e qualche giorno fa anche il Disco di Platino.

Elettra Lamborghini, “Grazie a tutti per i 6 melonyyy”