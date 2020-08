Elisa de Panicis è sempre più bella, l’influencer strega tutti con una FOTO

Elisa de Panicis si mostra in tutto il suo splendore mentre si prepara ad una nuova avventura. Sorriso smagliante e occhi da cerbiatta

Sulla sua bellezza ormai non ci sono dubbi. La televisione prima e il web dopo l’ha consacrata come una delle regine indiscusse del momento. Del resto i numeri parlano chiaro, e sul web sono quelli che contano. Un milione di followers e uno stuolo di commenti e di like che arrivano a ruota libera.

Parliamo di Elisa de Panicis, l’influencer che si è fatta conoscere sul piccolo schermo prima con la sua partecipazione alle edizioni spagnole di Uomini e donne in veste di corteggiatrice, poi come naufraga all’Isola dei Famosi ed infine, in Italia, come concorrente nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Elisa ormai è irrefrenabile e su Instagram mostra tutta la sua bellezza, la stessa che ha conquistato anche il giocatore più ambito e seguito degli ultimi anni, Cristiano Ronaldo. I due hanno avuto una breve relazione che ha giovato non poco alla giovane ma bella influencer e modella. E anche tutti i suoi tantissimi fan impazziscono per la sua bellezza da dea, con forme conturbanti che, tra vedo e non vedo, incantano il pubblico social. È successo anche con l’ultima foto pubblicata da Elisa che ha stregato letteralmente tutti.

Elisa de Panicis porta la sua bellezza ad alta quota, che sorriso