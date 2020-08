Eva Henger strepitosa in costume, lato B da infarto – FOTO

Eva Henger ha condiviso su Instagram un paio di scatti spettacolari in costume: la star ungherese mette in mostra il suo splendido lato B.

Eva Henger, nonostante un’età non più giovanissima, continua ad essere esplosiva: i suoi scatti sui social sono pieni di eros e lasciano sempre i fan a bocca aperta. La stella ungherese è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 964mila follower. L’ex stella dei film a luci rosse sta deliziando la platea del web da alcune settimane condividendo fotografie in costume semplicemente fantastiche. La Henger, poco fa, ha messo in rete uno splendido scatto.

Il fantastico scatto di Eva Henger