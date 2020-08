Francesco Facchinetti cambia identità: “Mi chiamo Federico, vi spiego perché”

Francesco Facchinetti ha deciso che cambierà nome, da oggi si chiamerà Federico. Ha preso tale decisione dopo aver letto un titolo de Il Messagero

Francesco Facchinetti ha già cambiato nome su Instagram, così come aveva promesso. E in maniera molto divertente ha pubblicato una story in cui appunto dice che ha deciso di voler cambiare nome. Ora si chiama Federico Facchinetti. La decisione, ironica, ovviamente, dopo aver letto un titolo de ‘Il Messaggero’ in cui il quotidiano per sbaglio ha scritto proprio Federico e non Francesco Facchinetti. Solo un refuso ma nonostante ciò, l’ex Dj Francesco, si è divertito e ci ha scherzato su dopo aver saputo la notizia dell’errore nel titolo del giornale da Paolo Giordano. Un “piccolo” errore ma grande per Francesco che ha subito cambiato nome su Instagram. Il tutto mentre sta per partire per le vacanze in Sardegna con sua moglie Wilma Faissol senza figli, quindi in totale relax. Ha anche detto che sul suo biglietto aereo per la Sardegna non c’è scritto il nome vero ma il “vecchio”, sempre scherzando ovviamente.

L’ex Dj Francesco: “Federico Facchinetti è bellissimo”

Un refuso importante considerando che si trattava di un titolo e il personaggio in questione è molto noto e famoso. Facchinetti ha voluto quindi prendere la svista con ironia ma anche facendo intendere il suo disappunto dato la sua popolarità. Nelle story di Instagram, ha scritto: “Federico è bellissimo” come commento. Inoltre la notizia ha fatto il giro dei social divenendo in poco tempo virale.

Ma ora Francesco/Federico Facchinetti si godrà le vacanze con la sua dolce metà in Sardegna e dimenticherà questa storia leggermente spiacevole che sicuramente ha toccato leggermente il suo orgoglio di personaggio molto conosciuto e amato nel mondo dello spettacolo sia come presentatore che come agente.

