Ghiacciai, torna la paura crolli sotto il Monte Bianco: evacuazioni in corso

Ghiacciai in Val Ferret, torna la paura. A rischio crollo 500mila metri cubi. Evacuati in una settantina, tra residenti e turisti

Dozzine di residenti e turisti che soggiornano vicino alle Grandes Jorasses, nella parte italiana del massiccio del Monte Bianco, devono essere evacuati in giornata. Un frammento di un ghiacciaio minaccia di crollare a causa del caldo. Un volume di ghiaccio di circa 500.000 metri cubi sia sul punto di staccarsi dal ghiacciaio Planpincieux, sul territorio del comune di Courmayeur, vicino al confine con la Francia. Diverse strade sottostanti, che conducono alla valle della Val Ferret, sono state chiuse. Le operazioni di evacuazione e sicurezza sono state effettuate da stamattina dalla polizia e dalla protezione civile. Per il momento le autorità hanno disposto l’evacuazione di una trentina di case in una “zona rossa” situata nella parte bassa della Val Ferret. Quasi 70 persone – 15 residenti e più di 50 turisti – sono interessate.

Ghiacciai, paura sotto il Monte Bianco

“L’ordine è stato dato al termine di un incontro con i tecnici regionali, che hanno elaborato il quadro della situazione alla luce del previsto aumento della temperatura” per i prossimi giorni, scrive l’Ansa. Queste persone sono state radunate nella pista di pattinaggio di Courmayeur per un primo ricevimento, in collaborazione con la Croce Rossa locale. Il sindaco, Stefano Miserocchi, ha detto che il comune valuterà le esigenze di alloggio dei residenti, mentre “i turisti dovranno trovare altre soluzioni”.

A settembre e ottobre 2019, il ghiacciaio Planpincieux aveva già minacciato di crollare parzialmente, su una porzione di quasi 250.000 metri cubi. Da allora sono state messe in atto misure di sorveglianza. Quest’anno, secondo il comune, la massa di ghiaccio è “influenzata da tendenze anomale dovute alle temperature a partire da giovedì.

