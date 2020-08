Le Donatella, Giulia Provvedi trova la dolcezza dopo Gollini – FOTO

Svolta di vita per Giulia Provvedi, dopo la presunta rottura con il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini: benvenuto al nuovo bebè

L’emergenza coronavirus ha avuto ripercussioni su molte coppie affermate della tv nazionale, una fra tutti la telenovela tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sembra non conoscere la parola fine tra presunti tradimenti e colpi di scena.

Stessa sorte per un professionista del calcio italiano, grande protagonista dell’ultima stagione tra i pali della sorprendente Atalanta. Si tratta di Pierluigi Gollini e la sua relazione burrascosa con Giulia Provvedi.

La prima delle sorelle gemelle del duo musicale ha trascorso pagine buie della sua vita, dopo un tira e molla, durato circa due anni. La testimonianza della loro affinità di coppia ci è data sapere grazie alle immagini che circolavano sul profilo Instagram di Giulia.

Dal momento in cui i ritratti d’amore tra Giulia Provvedi e Gollini sono spariti dai radar dei social network, i medìa hanno ipotizzato in maniera piuttosto decisa l’entrata in crisi della coppia. Una tesi portata avanti con il tempo, ma che non denuda certezze sul conto della protagonista sexy de “Le Donatella”.

Giulia Provvedi, prove di cambiamento: felicitazioni per il nuovo bebè