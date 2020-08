Italia’s Got Talent, confermata la giuria e la presenza del pubblico

Confermata la nuova edizione di Italia’s Got Talent in onda su Sky e TV8. Riconfermata la giuria e le audizioni avverranno regolarmente davanti al pubblico

Di questi tempi la conferma della regolare messa in onda di un programma televisivo è seguito da un sospiro di sollievo. Degli addetti ai lavori e dei telespettatori più affezionati. È la volta di Italia’s Got Talent al quale è stato dato il via per ripartire. Il talent occupa da sei anni un posto fisso nel palinsesto di Sky. Giunge pero’ alla sua undicesima edizione se si contano le cinque andate in onda sui canali Mediaset. Riconfermata la giuria e la presenza del pubblico, a differenza della finale della scorsa stagione svolta in uno studio vuoto.

La giuria di Italia’s Got Talent e un pubblico speciale

La giuria che valuterà il talento dei partecipanti sarà la stessa. Torneranno infatti Joe Bastianich, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. A differenza di quest’ultimo, presente dalla prima edizione targata Sky, per le due donne questa è la terza. Per l’ex giudice di Masterchef invece sarà il secondo anno consecutivo a Italia’s Got Talent. Alla conduzione resta Lodovica Comello, assente alla scorsa finale perchè in piena gravidanza. Venne sostituita da Enrico Papi durante quella che fu un’ultima puntata piuttosto particolare. In pieno lockdown infatti, i finalisti e i giudici si ritrovarono senza pubblico ma a conversare in diretta tra loro e coinvolgendo, seppur virtualmente, le persone da casa.

La nuova edizione avverrà invece alla presenza del pubblico. Anche se un pubblico speciale. Sarà infatti costituito da familiari, conviventi, gruppi di persone non obbligate al distanziamento sociale. I tanto famigerati “congiunti”. Le audizioni prenderanno il via a Settembre e si terranno presso gli studi di Cinecittà di Roma.

