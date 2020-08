Jessica Malena le sfida tutte, il bikini da urlo: Instagram si blocca – FOTO

Jessica Melena, moglie del calciatore Ciro Immobile, ha condiviso poco fa un afoto scattata su una bellissima barca completa di moquette blu in mezzo al mare di Nerano in provincia di Napoli

Visualizza questo post su Instagram 🌓 Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena) in data: 4 Ago 2020 alle ore 1:09 PDT

La bella moglie del giocatore della Lazio Ciro Immobile ha condiviso su Instagram uno scatto su una barca in mezzo al mare di Nerano, splendida località turistica in provincia di Napoli, nella bellissima cornice della Costiera Amalfitana. Sicuramente la coppia è in vacanza e sta festeggiando la fine del campionato di calcio di serie A che significa meritate ferie per Immobile dopo che la sua squadra si è posizionata quarta in classifica, un bel risultato. Inoltre per l’attaccante numero 17 biancoceleste c’è anche la Scarpa d’Oro da festeggiare, grazie alla sua conquista come miglior bomber d’Europa, il trofeo torna in Italia dopo che mancava da 13 anni, quando lo conquistò Francesco Totti. È il terzo italiano a vincere questo riconoscimento dopo il già citato ex capitano della Roma e Luca Toni.

Jessica Melena: lo scatto da sogno in barca a Nerano