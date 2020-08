La bellissima villa dove vive Gigi D’Alessio: 3 piani con piscina

Gigi D’Alessio, cantante molto conosciuto e amato dal pubblico e dal mondo dello spettacolo italiano, vive in una bellissima villa che prima condivideva con Anna Tatangelo

Una villa mozzafiato divisa su tre piani quella dove vive Gigi D’Alessio, cantante molto amato dal mondo dello spettacolo italiano e internazionale e dal pubblico. Le sue canzoni, prima solo in dialetto napoletano, poi in italiano, hanno conquistato il cuore dei fan provenienti da tutto lo Stivale. Ma il cantante ha reso noti i dettagli della sua bellissima villa dove vive e che prima condivideva con la sua ex compagna Anna Tatangelo. I due si sa si sono lasciati e hanno dato l’annuncio della loro separazione pochi mesi fa e adesso si fanno strada i rumors che vogliono la cantante di Sora fidanzata con un componente della sua band musicale. Mentre Gigi sarebbe ancora single e, sempre stando al gossip, penserebbe ancora alla sua ex perché ancora innamorato di lei.

LEGGI ANCHE -> Aurora Ramazzotti, lo strano VIDEO su Instagram: Se non lo fai menti

La bellissima e lussuosissima villa a 3 piani con piscina di Gigi D’Alessio

I follower e fan del cantante napoletano sono impazziti alla vista delle foto della sua bellissima villa, che sembra un palazzo reale, tutta bianca e disposta su tre piani. Per tanti anni, precisamente 14, con una parentesi di un anno (tra il 2017 e il 2018) in cui sono stati separati, Gigi e Anna vivevano in questa villa stratosferica di mega lusso con piscina gigante davanti all’ingresso della stessa. Proprio all’entrata ha un pavimento chiarissimo che risulta molto adatto per far riflettere la luce.

LEGGI ANCHE -> Claudia Ruggeri, il selfie bella notte: lei è stupenda, che fisico FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il colore bianco è predominante negli arredi della mega casa del cantante nonché ottimo pianista. Dalla relazione tra i due colleghi è nato Andrea, un bellissimo bambino, che adesso ha 10 anni.