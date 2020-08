Laura Torrisi, bellissima in acqua ma un particolare commuove i fan – Foto

Laura Torrisi è in vacanza e si mostra in tutto il suo splendore, ma non si ferma solo a questo. Un messaggio speciale per i fan

Visualizza questo post su Instagram 1 𝘈𝘎𝘖𝘚𝘛𝘖 🍉 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 1 Ago 2020 alle ore 7:02 PDT

Laura Torrisi si gode le vacanze e scatto dopo scatto conquista il web con la sua bellezza prorompente. Sempre bella, sorridente, solare e raggiante, la ex di Leonardo Pieraccioni è un tripudio di sensualità tra bikini e vestitini estivi.

È boom di like, negli ultimi giorni, per i suoi scatti che piacciono molto, in questa calda estate che l’attrice si sta godendo insieme a sua figlia Martina, avuta proprio dal famoso attore toscano. La Torrisi non rivela spesso dove si trova ma poco importa: di fronte alla sua bellezza tutto passa in secondo piano.

Una bellezza tutta al naturale la sua che fin dalla sua comparsa sul piccolo schermo con il Grande Fratello si è fatta notare proprio per essere semplice ma autentica. E così è rimasta, lei che nonostante la popolarità, rimena con i piedi per terra.

Solo qualche giorno fa ha scritto a corredo di un post: “Noi imperfetti siamo così, notiamo l’apparenza come tutti. Ma ci soffermiamo ad ammirare la sostanza”. I suoi followers apprezzano ma Laura non ha rivali perché lei è perfetta così com’è. E l’ultimo post ne è la dimostrazione. Non solo bellezza ma anche commozione per i fan.

Leggi anche –> Elisa de Panicis è sempre più bella, l’influencer strega tutti con una FOTO

Laura Torrisi spelndore in vacanza: relax ma anche una bella e giusta riflessione