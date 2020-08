Gravissimo lutto tv a seguito della morte di un famoso conduttore televisivo molto amato ed apprezzato da tutti. Quando e dove è successo.

Un grave lutto tv sta facendo parlare in tanti sui social network, dopo che si è verificato un incidente. Purtroppo si riscontra una vittima, anche molto nota, in un episodio avvenuto nella mattinata di martedì 4 agosto. A perdere la vita è infatti il famoso presentatore televisivo Brian Black, 70 anni. Si trattava di un volto assai noto in Irlanda del Nord.

L’auto di Black è finita in mare mentre l’uomo si trovava all’interno del porto di Strangford. Subito sono arrivati i soccorsi, che hanno provveduto ad estrarre l’ex conduttore televisivo, in pensione da diverso tempo. Ed immediatamente dopo ha fatto seguito la corsa in ospedale. Ma il quadro clinico dell’uomo è risultato compromesso in maniera irreversibile e questo lo ha portato a perdere la vita di lì a poco.

Lutto tv, Brian Black era un personaggio amatissimo

Un lutto tv tremendo per tutto il Paese britannico. Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando ancora oggi, a distanza di due giorni da questo drammatico evento, da parte sia di numerosi colleghi e celebrità con le quali Brian Black ha lavorato e sia da chi ha imparato a conoscerlo dal piccolo schermo nel corso di diversi decenni.

Lui era molto amato ed apprezzato in particolar modo per essere un fervente ambientalista. Durante gli anni infatti si è sempre battuto in favore di cause per gli animali e l’ambiente.

