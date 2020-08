Mara Venier e Stefano De Martino, qualcosa li legherà in futuro

Stefano De Martino sarà assente dai palinsesti di Rai2 per la prossima stagione ma Mara Venier sta cercando di inserirlo a Domenica In

Anno grigio e funesto per l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino che è stato travolto dallo scandalo della rottura con Belen Rodriguez in cui, secondo indiscrezioni, sarebbe invischiata anche Alessia Marcuzzi, conosciuta quando Stefano aveva partecipato all’Isola dei Famosi.

Sulla storia con Belen, sembra che la rottura sia definitiva. Stefano non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulla crisi ma ha chiesto solo che venga rispettata la sua privacy visto che sta affrontando un momento delicato. Al centro dei pensieri della coppia comunque resta Santiago e per il bene del figlio resteranno sempre una famiglia.

Futuro incerto per lui anche sul piano lavorativo. La Rai ha presentato i palinsesti solo fino al 31 dicembre 2020: Stefano De Martino è un personaggio che dopo il successo di Made in Sud e Stasera tutto è possibile si è dimostrato capace sia nelle vesti di conduttore che in quelli da ospite, ma l’emergenza Covid ha reso incerte le trasmissioni. Non si sa se la Rai deciderà di recuperarlo nella seconda parte della stagione tv 2020/2021.

Stefano De Martino, si è mossa zia Mara