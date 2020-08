Michela Persico, dopo il Covid pronta per l’avventura più bella – FOTO

Michela Persico, superato il contagio da Covid, con Daniele Rugani, è pronta a vivere l’avventura più bella: “ci siamo quasi”, foto.

Michela Persico, la compagna di Daniele Rugani, è pronta per affrontare l’avventura più bella dells sua vita. Bellissima, con un fisico stupendo esaltato da un vestito azzurro che mette in mostra il pancione, la Persico condivide con i fans la gioia della maternità. A settembre, infatti, diventerà per la prima volta mamma e con Daniele Rugani sta contando le settimane che mancano all’appuntamento al buio più importante della sua vita.

“Quasi pronti a partire per questa unica & magica avventura, ci siamo quasi…“, scrive su Instagram la Persico posando insieme a Daniele Rugani con la carrozzina con cui porterà in giro il suo bambino.



Michela Persico sempre più bella con il pancione