Naike Rivelli cambia intimo, perizoma rosso davanti allo specchio – FOTO

Naike Rivelli sa come deliziare i suoi follower: la figlia di Ornella Muti ha postato uno scatto mostruoso che la ritrae in perizoma davanti allo specchio.

Naike Rivelli è una donna fenomenale: la sua bellezza e la sua sensualità mandano spesso i fan in visibilio. La figlia di Ornella Muti, da diversi mesi, sta postando scatti bollenti e provocanti: i suoi post, oltre a mettere in evidenza un corpo marmoreo e un lato B da urlo, servono per attaccare il governo italiano, il sistema, la società e le influencer. La Rivelli, poco fa, ha postato un nuovo scatto da arresto cardiocircolatorio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Plevani, vincitrice del GF1, cosa fa e come è diventata – FOTO

Lo scatto mostruoso di Naike Rivelli