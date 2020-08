Barcellona-Napoli, giornata decisiva per Insigne: si attende nuovo controllo

Oggi pomeriggio atteso controllo per verificare la situazione dell’infortunio di Insigne: cauto ottimismo in casa Napoli in vista di sabato

Cauto ottimismo in casa Napoli per le condizioni di Lorenzo Insigne. Oggi pomeriggio è atteso un nuovo controllo e sarà determinante in vista di Barcellona. Il giocatore ce la sta mettendo tutta, è determinato, ma qualche problema muscolare rimane. L’edema osseo sarà assorbito, rimane il dubbio sull’infiammazione all’adduttore. In caso di assenza, Gattuso sta già studiando da tempo le alternative. Probabile dirottamento di Zielinski al posto del capitano con innesto di Elmas in mediana. La visita di oggi sarà molto indicativa. Difficile vedere sorprese, ossia Lozano in campo al posto di Insigne. Gattuso sorprenderebbe un po’ tutti visto che nel momento in cui poteva dargli più spazio ha preferito proseguire con innesti a gara in corso.

Napoli, mercato in fermento

Per quanto riguarda il mercato, respinta la proposta del Torino che voleva cedere Sirigu in cambio del prestito di Meret. Il Napoli punta sul portiere e l’alternanza con Ospina è soltanto temporanea. Il futuro della porta del Napoli è Meret, almeno per molto tempo. Sul fronte Milik adesso bisogna verificare la nuova proprietà della Roma che progetti ha in mente. Intorno ai giallorossi girano anche altri nomi che piacciono al Napoli. Si tratta di Under e Veretout. A breve si capiranno le strategie di mercato del club con l’insediamento della nuova proprietà.

Allan è sempre più vicino all’Everton anche se negli ultimi giorni sembra interessato anche l’Atletico Madrid. Everton che intanto sembra aver soffiato al Napoli Gabriel. Il difensore è candidato in caso di partenza di Koulibaly.

