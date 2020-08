Dramma in ospedale, muore bambino di 4 mesi: aperta un’inchiesta

Un bambino di soli 4 mesi è morto in ospedale a Palermo, dove era stato portato dai genitori in seguito ad una crisi respiratoria. Sul decesso è stata aperta un’indagine.

Dramma a Palermo, dove un bambino di soli 4 mesi è deceduto in ospedale. Il piccolo era stato portato presso il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina dai genitori in seguito ad una crisi respiratoria. Nonostante i tentativi disperati dei medici del nosocomio siciliano, purtroppo, per il bimbo non c’è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso poco dopo. La notizia del decesso ha sconvolto i familiari che sono andati in escandescenza, tensioni poi sedate dall’intervento della polizia di Stato intervenuta sul posto. La Procura del capoluogo siciliano ha aperto un’inchiesta ed ha disposto l’autopsia sulla salma che verrà effettuata nelle prossime ore.

Palermo, bambino di 4 mesi muore in ospedale dopo una crisi respiratoria: aperta un’indagine

Un bambino di 4 mesi è morto al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Il piccolo, come riporta la redazione di BlogSicilia, era stato accompagnato presso il nosocomio palermitano dai genitori in preda ad una crisi respiratoria. I medici che lo hanno preso in cura hanno provato a salvargli la vita, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è morto poco dopo, ancora prima di risalire alle cause della crisi respiratoria. Appresa la notizia, i familiari del bimbo sono andati in escandescenza all’ingresso dell’ospedale pediatrico. A calmare gli animi sono stati gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto con diverse volanti.

Su quanto accaduto sta indagando la Procura della Repubblica di Palermo che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare le cause della morte. A far chiarezza sul decesso potrebbe essere l’esame autoptico già disposto dall’autorità giudiziaria e che verrà effettuato nelle prossime ore. La salma è stata trasferita presso il Civico di Palermo.

Secondo BlogSicilia, già negli scorsi mesi l’ospedale era finita al centro delle polemiche. Durante il lockdown, imposto per via dell’emergenza coronavirus, i sindacati avevano lanciato l’allarme in merito alla mancanza di percorsi dedicati ai piccoli pazienti Covid e gli accompagnatori.