La protagonista della seguitissima serie de “La Casa di Carta” ha condiviso alcune foto tratte dal set, in una di queste si diverse a giocare con la fotocamera in un buffo scatto

Itziar Ituno, che interpreta Raquel Murillo ne “La Casa di Carta“, ha condiviso alcuni teneri scatti che la vedono sbuffare in mezzo a una campagna. L’attrice, impegnata sul set delle riprese dell’ultima stagione della seguitissima serie, sembra abbia approfittato di una pausa per immortalarsi con una buffa espressione intenerendo i suoi fan.

Si ride sul set insieme al Professore

È stato poi condiviso un altro scatto dal set, che la vede dietro le quinte insieme al collega Alvaro Morte che interpreta il Professore. Nella serie è proprio l’amore provato da Raquel per quest’ultimo a convincerla a prendere parte alla banda delle tute rosse con il nome in codice di Lisbona. Sul set i due ridono insieme in un momento di spensieratezza, confermando il legame di amicizia che lega i due attori.

Lo scorso Marzo l’attrice ha dichiarato attraverso il suo profilo social di aver contratto il Coronavirus, anche se in forma lieve. Tutto si è comunque risolto per il meglio, dopo essersi sottoposta alle cure necessarie e aver vissuto un periodo di stretta quarantena Itziar è infatti guarita perfettamente. Tornata al lavoro insieme all’intero cast de “La Casa di Carta” sta girando la quinta stagione in Danimarca, prima di spostarsi in Spagna e in Portogallo. Questa, come annunciato da Netflix, sarà l’ultima.

