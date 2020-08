View this post on Instagram

•A quanti uomini ho sentito dire:”desidero una donna intelligente nella mia vita”. Io li incoraggerei a pensarci bene. Le donne intelligenti prendono decisioni da sole,mettono dei limiti,hanno desideri propri. Tu non sarai mai il centro della loro vita perché questa gira intorno a se stessa. Una donna intelligente non si lascerà ricattare ne’ manipolare, si assume sempre la responsabilità delle sue scelte. Le donne intelligenti mettono in discussione, analizzano,litigano, non si accontentano. Queste donne hanno avuto una vita prima di te e sanno che continuerà comunque se tu dovessi andartene. Avvisano, non chiedono il permesso. Queste donne non cercano nella coppia un leader da seguire, un papà che risolva la vita, né un figlio da salvare. Non vogliono seguire ne’ segnare la strada a nessuno. Vogliono camminare accanto a te. Sanno che la vita senza violenza è un diritto,non un privilegio o un lusso. Esprimono rabbia tristezza gioia e paura allo stesso modo perché sanno che la paura non le rende deboli, così come la forza non le rende maschili. Queste emozioni,come tutte le altre,le rendono umane e basta. Una donna intelligente sa che il suo vero valore non risiede nel suo corpo ma nel suo cuore. Pensaci due volte prima di giudicarla per altezza,età,volume o comportamento sessuale:questa è violenza emotiva e lei lo sa. Quindi prima di dire che desideri una donna intelligente nella tua vita,chiediti se sei davvero disposto ad inserirti nella sua.• Io amo le donne intelligenti.