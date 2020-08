Sabrina Salerno, il bikini nero mostra tutto: bellezza mozzafiato – Foto

Sabrina Salerno torna a pubblicare foto in costume: il bikini nero esalta il lato A e gli addominali. La bellezza mozzafiato ammalia tutti, foto.

Visualizza questo post su Instagram Nothing to say. ☀️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Ago 2020 alle ore 12:02 PDT

Sabrina Salerno torna a pubblicare foto in costume. Stavolta, ha scelto d’indossare un bikini nero che esalta il lato A prosperoso, ma anche gli addominali e l’ombelico. Una bellezza ammaliante quella della Salerno che, dopo le ultime foto in cui aveva sfoggiato look casual, ma altrettanto strepitosi, torna a regalare ai fans immagini che scatenano puntualmente il loro entusiasmo.

“Sei da ammirare, per tutto ciò che sei”, “spettacolare”, “Splendida”, “Anche senza trucco, tutte in fila dietro alla Salerno!“, “Che donna sublime che sei Sabrina”, “Stupenda”, scrivono i fans che, ogni volta, restano senza parole di fronte alla bellezza della Salerno per la quale il tempo non passa davvero mai.

