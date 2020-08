Samantha de Grenet. In splendida forma, la bellissima showgirl romana mostra su Instagram scatti delle sue vacanze targate estate 2020

Classe 1970. 50 anni a novembre. Eppure Samantha de Grenet ha ancora l’aspetto e la leggerezza di una ragazzina. Bella, solare, sorridente: così si mostra alle migliaia di follower che la seguono sul suo profilo Instagram.

Inizia la carriera dai modella non ancora quindicenne ma negli anni ’90 arriva la svolta con le prime partecipazioni a programmi tv che la rendono ancora più popolare al grande pubblico. E’ stata a fianco di grandi nomi dello spettacolo nostrano: Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, Luciano Rispoli, Adriano Celentano… solo per citarne alcuni.

Negli anni partecipa a diversi reality show, si reinventa come opinionista sia a Mattino Cinque per Mediaset che a La vita in diretta sulla Rai.

Samantha de Grenet, le sue vacanze al mare