Scuola, firmato il protocollo di sicurezza. Azzolina: “Basta classi pollaio”

Scuola, ingressi, uscite e help desk: firmato il Protocollo per settembre. Il ministro Lucia Azzolina: “Basta classi pollaio”

Arriva la firma del protocollo di sicurezza per la scuola che riaprirà il 14 settembre dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria. L’intesa riguarda vari punti, dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all‘igienizzazione degli spazi. Poi il punto al quale il ministro tiene già da prima delle chiusure per il coronavirus: il superamento delle “classi pollaio”. Queste ultime si sono diffuse fin dalla riforma Gelmini della scuola. La Gelmini, ministro dell’istruzione del governo Berlusconi razionalizzò il numero delle classi ocn la sua riforma cercando di ridurle. Il risultato ha portato alle famose classi pollaio che il ministro Lucia Azzolina intende superare da tempo.

Scuola, trovata l’intesa per il protocollo

“Al Ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità“. Con queste parole il ministro Azzolina conferma un po’ la linea del governo generale da quando ha affrontato l’emergenza. Si tratta di intervenire sul problema cercando nello stesso tempo di apportare miglioramenti necessari e che restino a prescindere dall’emergenza sanitaria.

Le regole sono chiare ha affermato poi il ministro. Dirigenti, insegnanti e famiglie possono trovare poche difficoltà in un protocollo semplice secondo Azzolina che ringrazia anche i sindacati per l’impegno proiettato all’accordo.

