Il gossip su Stefano De Martino e l’amore da far coincidere in questo o quel flirt non rova riscontro. n realtà però una persona che davvero conta c’è.

C’è l’estate di San Martino e c’è l’estate di De Martino. Il buon Stefano De Martino nello specifico. Il conduttore televisivo originario di Torre Annunziata sta facendo avanti e indietro da Capri, dove sta comunque trascorrendo la maggior parte del suo tempo, tra un impegno di lavoro e l’altro. In tutto ciò continua a tenere la sua vicenda d’amore che coinvolge anche Belen Rodriguez.

I due si sono lasciati ormai già da qualche mese, con le voci su una crisi prima presunta e poi conclamata a tutti gli effetti che risalgono allo scorso maggio. Ora sia lui che Belen stanno vivendo la loro vacanza da single, tra un flirt e l’altro (soprattutto per quanto riguarda lei). In realtà Stefano De Martino e l’amore possono fare a meno di incontrarsi. Lui infatti appare molto sereno da solo, senza alcuna dama al suo fianco (per quello che ne sappiamo). Certo è che il ballerino di Torre Annunziata non rinuncia alle sue passioni, come le gite in barca ed anche il gelato.

Stefano De Martino amore, è Santiago l’unica cosa che conta adesso