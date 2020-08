Temptation Island, incendio nel resort: clamorosa ipotesi

Sta andando a fuoco il villaggio di Temptation Island dove di solito vengono registrate le puntate del reality: spunta una clamorosa ipotesi

Il villaggio che ha visti come protagonisti fidanzate, fidanzati e single durante i 21 giorni del reality Temptation Island sta andando a fuoco. La notizia è di poche ore fa. L’incendio si è divampato alle 5 del mattino di oggi. Il fuoco ha toccato diversi punti del villaggio. La sala congressi dell’albergo è distrutta del tutto mentre le fiamme hanno raggiunto anche un’auto della direzione. I vigili del fuoco sono arrivati subito a domare i vari incendi. Secondo quanto si apprende ci sarebbe solo una persona ferita, le cui condizioni non sono gravi. I carabinieri di Cagliari hanno evacuato la zona, visto che c’era della gente presente. Le forze dell’ordine, secondo quanto dice l’Unione Sarda, avrebbero trovato una grave lettera minatoria indirizzata alla proprietà.

Sul sito ufficiale dell’Unione Sarda si legge: “La Sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un rogo nell’albergo, che si trova nella frazione Santa Margherita di Pula. La squadra di intervento, giunta sul posto, ha evacuato le persone presenti nella struttura e spento le fiamme divampate all’interno nella sala congressi. Una persona è stata accompagnata, dall’ambulanza del servizio sanitario, in ospedale. Le fiamme hanno coinvolto anche un’auto in sosta davanti alla struttura. Fondamentale il supporto di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pula. Nell’hotel sono ambientate alcune puntate del reality “Temptation Island”.