Valentina Ferragni a Portofino mostra forme pazzesche a bordo del mare

Visualizza questo post su Instagram La dolce vita 🙏🏻🇮🇹 Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 5 Ago 2020 alle ore 10:38 PDT

Valentina Ferragni si trova in Liguria con il fidanzato. Infatti Luca Vezil, il bellissimo compagno di Valentina, sorella minore della Ferragni, è un ligure doc. I due ragazzi sono soliti passare parte del periodo estivo nelle zone liguri. In questi giorni, Valentina ha condiviso molte foto che la ritraggono in luoghi liguri incantevoli. Infatti abbiamo visto la sorella della Ferragni e il fidanzato girare per Portofino e Camogli. I due hanno passato giorni da veri genovesi, con giornate al mare infinite accompagnate dalla famosa focaccia al formaggio di Recco. Valentina si mostra ai follower in forma smagliante, tra un costume intero incrociato sul petto e gonne con lunghissimi spacchi.

Le vacanze in famiglia e i look raffinati di Valentina Ferragni

Visualizza questo post su Instagram My little big family 👩‍❤️‍👨❤️🐶 @lucavezil @pablovezagni Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 3 Ago 2020 alle ore 11:42 PDT

Qualche giorno prima la bella coppia si trovava in Sardegna, in compagnia della più famosa sorella Chiara Ferragni e del marito, il cantante Fedez. Insieme a loro anche l’altra sorella più grande, Francesca Ferragni con il compagno. Anche la mamma delle tre ragazze, Marina era presente. In Sardegna Valentina sfoggia abiti coloratissimi e incantevoli. Ma si mostra anche in bikini molto eleganti e sensuali.

La giovane in fatto di stile e passione per la moda ha preso senz’altro dalla sorella Chiara. Anche lei ha un gusto impeccabile e molto raffinato nel vestire, e ama immortalarsi in questi outfit che fanno sognare tutti i suoi follower. Valentina sui social è molto amata, infatti ormai è una nota Influencer. La giovane è anche laureata in Linguaggi dei media, all’Università del Sacro Cuore di Milano. Certo ha imparato a comunicare molto bene sui media visto il successo che ha ottenuto in questi anni. Infatti la bella Valentina vanta 3,5 milioni di follower su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Girls girls girls ❤️ @marinadiguardo @chiaraferragni @fraferragni Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 31 Lug 2020 alle ore 2:18 PDT

La presenza della sorella Chiara Ferragni ha dato una spinta in più alla carriera di Valentina, ma poi la piccola Ferragni è riuscita a ottenere il suo successo personale. L’anno scorso era anche apparsa su Grazia, il noto settimanale femminile che le aveva dedicato addirittura la copertina.

