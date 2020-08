WhatsApp, come chattare con le aziende tramite codici QR

Vediamo come è possibile chattare con le aziende tramite al QR Code e condividere il catalogo con link grazie a due nuove funzioni di WhatsApp Business

WhatsApp ha ideato diverse possibilità per utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea in maniera professionale. Inoltre recentemente sono giunte nuove funzionalità per coloro che hanno un account business. Stiamo parlando del QR Code e della possibilità di condividere il catalogo con i propri contatti. Infatti non tutte le persone sono a conoscenza del fatto che questa app non è solo tra le più utilizzate dai privati nel mondo, ma può essere anche uno strumento che può essere sfruttato dalle aziende.

Difatti l’applicazione consente di collegare clienti e imprese senza conoscere il loro numero, ma soltanto sapendo il QR Code. Vediamo come chattare con le aziende tramite codici QR su WhatsApp. Sarà sufficiente effettuare una scansione del codice QR, magari messi ben in vista sull’insegna di un negozio, sull’etichetta di un prodotto o su un sito ufficiale per contattare in maniera istantanea l’azienda.

WhatsApp Business, come aprire una chat con un’azienda con un QR Code