Aereo della Airindia si schianta all’atterraggio: è una strage

Aereo della AirIndia, in fase di atterraggio, si schianta all’aeroporto di Calcutta: bilancio drammatico dell’incidente aereo, le ultime

Tragico incidente aereo avvenuto a Calcutta, in India. Un Boeing 737, partito da Dubai, ha mancato l’atterraggio sulla pista dell’aeroporto di destinazione, probabilmente a causa delle forti piogge in corso al momento sulla zona. Il velivolo è finito in una scarpata nelle vicinanze dell’aeroporto, a bordo c’erano 191 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Durante le fasi dell’impatto a terra, avvenuto intorno alle ore 19.40 locali, l’aereo si è spezzato in due tronconi. Il pilota, Deepak Vasant Sathe, a quanto si apprende, sarebbe morto, con il copilota in gravi condizioni. Le vittime, dai primi riscontri, sarebbero almeno tre. Almeno 40, invece, il numero provvisorio dei feriti, dati che tuttavia non sarebbero stati ancora confermati, in attesa di un bollettino ufficiale. Vigili del fuoco e ambulanze stanno prestando i soccorsi sul posto.