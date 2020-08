Barcellona, Insigne in rampa di lancio: ballottaggio a centrocampo

Barcellona-Napoli, probabili formazioni: Insigne stringe i denti. Gattuso ha un solo dubbio e riguarda il centrocampo: Demme o Lobotka?

Insigne ha superato l’ultimo test ed ha svolto stamane l’intera rifinitura con il gruppo. Il capitano ci sarà e quindi Gennaro Gattuso non dovrà inventarsi alcuna formazione fantasiosa. Insigne, salvo problemi dell’ultima ora, dovrebbe partire dall’inizio e formare il tridente con Mertens e Callejon. L’ultima volta del trio dei piccoletti che ha entusiasmato Napoli per quattro anni. Lo spagnolo Callejon, infatti, lascerà gli azzurri per chiudere la carriera in patria. Ieri il numero sette azzurro ha regalato a tutti i compagni la sua maglia in una teca con tanto di dedica. Gattuso rimane, così, con un solo dubbio.

Barcellona-Napoli, un solo dubbio per Gattuso

Sciolto il ballottaggio in difesa tra Manolas e Maksimovic con l’ex Roma che ha fatto prevalere la sua esperienza internazionale, il tecnico deve scegliere tra Demme e Lobotka. Se entrambi fossero in forma, non ci sarebbero dubbi; Gattuso sceglierebbe l’italo-tedesco se non altro per la maggiore sagacia tattica ed esperienza. Tuttavia, Demme non è parso molto brillante dalla ripresa della stagione agonistica in avanti. Lobotka invece sta bene ma non garantisce le stesse coperture e la tenuta del campo del tedesco. Sotto il profilo tattico sarà un Napoli corto e pronto a ripartire. Mertens sarà ancora una volta sacrificato nel pressing su Messi, quando il numero 10 arretrerà per far ripartire l’azione. In generale ci sarà una gabbia intorno alle punte blaugrana.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

Ballottaggi: Griezmann-Puig 70%-30%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Demme-Lobotka 60%-40%, Insigne-Elmas 55%-45%, Callejon-Politano 55%-45%

ARBITRO: Cakir (Duran e Ongun. IV: Meler. VAR: Kalkavan-Palabiyik)

