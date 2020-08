Bicarbonato nella padella: il risultato è sorprendente

Il trucco per pulire bene le padelle incrostate dopo i nostri pranzi succulenti è usare del bicarbonato di sodio: un piccolo rimedio che rappresenta un toccasana contro l’usura data da altri detersivi pieni di sostanze chimiche

Alzi la mano chi è contento di pulire e lavare le padelle. Per tutti rappresenta una seccatura fare i piatti. Quando cuciniamo capita spesso, soprattutto con i cibi grassi, che il cibo si incrosti sulle nostre pentole, padelle e utensili da cucina. Inoltre molti prodotti tra i detersivi sono pieni di sostanze chimiche che portano all’usura delle nostre stoviglie. Pulire quindi le padelle con del bicarbonato di sodio è un modo efficace ed economico per non rovinare le padelle. Andiamo a vedere cosa fare esattamente con il bicarbonato, che diventerà il nostro rimedio numero uno contro lo sporco.

Usare il bicarbonato è un trucchetto che risolverà molti problemi di pulizia delle padelle

Basterà mescolare il nostro alleato con dell’aceto di mele. Sono due elementi che tutti hanno in casa quindi non sarà difficile preparare il composto. Ma andiamo con ordine: mettiamo nella padella incrostata uno strato sottile del nostro bicarbonato di sodio. Poi versiamo l’aceto di mele in modo da cospargere tutta la superficie della padella. Lasciamo agire per un minuto il nostro composto e poi ripuliamo con una spugna il tutto. La padella uscirà più pulita che mai.

Un trucchetto che comporta poca spesa, per cui è necessario solo avere a portata di mano bicarbonato di sodio e aceto di mele. Uno dei rimedi della nonna che funzionano sempre anche con le padelle fatte in ceramica.

