Caterina Balivo asfalta un fan: “allora muori di fame”

Caterina Balivo asfalta un fan sui social. Il commento sulla pizza non piace alla conduttrice che lo zittisce in modo spettacolare.

Caterina Balivo risponde per le rime ad un fan e porta a casa gli applausi degli altri followers. La conduttrice si sta godendo le vacanze con la famiglia e, tra una giornata al mare e un’altra, ha trovato il tempo per fare la pizza in casa. La Balivo ha così pubblicato una foto su Instagram mostrando il prodotto finito. “Prima pizza bianca con rosmarino e sale grosso, seguirà Margherita e un’altra solo pomodorini”, ha scritto la Balivo.

Tanti i commenti ricevuti tra cui anche quello della sorella Sara che ha scritto: “Vedi che la fase 1 ti ha fatto bene?”. Non è mancato, poi, il commento di un utente che ha scatenato la pronta risposta della Balivo. “Questa pizza la vorrei mangiare solo dal tuo corpo“, ha scritto l’utente in questione. La risposta della Balivo è stata da applausi: “Allora muori di fame”, ha replicato la conduttrice.

Caterina Balivo, l’importante insegnamento sui social

Caterina Balivo è sempre molto presente sui social e nelle scorse ore ha pubblicato una foto scattata mentre è in acqua, accompagnata da un importante messaggio. “Non promettere quando sei felice, non rispondere quando sei arrabbiato, non prendere decisioni quando sei triste“, scrive la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏼‍♀️esistono solo nelle fiabe! Buona settimana💙 #catetinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 3 Ago 2020 alle ore 4:44 PDT

Sempre bellissima, dopo l’addio a Vieni da me, la Balivo sta dedicando tutte le sue giornate ai figli Guido Alberto e Cora. Sul suo futuro professionale, invece, c’è ancora un grosso punto interrogativo. La conduttrice, dunque, tornerà in Rai o dopo l’addio a Vieni da me si tufferà in nuove avventure professionali?

