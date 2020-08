Questa sera allo Juventus Stadium di Torino si è giocata la partita tra i padroni di casa bianconeri e i francesi del Lione. La gara era l’ottavo di finale di ritorno della Champions League

Una bella partita quella che si è giocata questa sera a Torino tra Juventus e Lione. in uno Stadium vuoto per forza di cose la gara è stata sempre molto tirata con i francesi in palla e la Juve che nella prima frazione di gioco, sopratutto nella prima parte, ha lasciato forse troppo spazio agli uomini di Rudi Garcia che sono andati in vantaggoi grazie ad un calcio di rigore, molto probabilmente. regalato per un fallo di Bernardeschi su Aouar. La Juve trova la forza e dopo un paio di l’occasione sprecate da Ronaldo e lo stesso Bernardeschi, trova il gol grazie ad. il secondo penalty della partita, anche questo regalato, per un fallo di mano di Depay su calcio di punizione di Pjanic.

