Claudio Bisio in lutto, l’attore rivela: “È stata durissima”

Claudio Bisio riparte dopo l’emergenza sanitaria ma rivela che è stato per lui un periodo molto difficile. Ha pianto una persona cara

Claudio Bisio, il grande comico e showman italiano, non ha vissuto dei mesi facili. Tra il lockdown, lo stop al lavoro e un grave lutto che lo ha colpito. Una morte improvvisa che ha invaso la sua vita, in modo così inaspettato e forte.

Ha dovuto dire addio ad una persona importante una delle colonne portanti di Zelig che però a fine maggio è ripartito in tutto e per tutto. Ha ripreso in mano una parvenza di normalità con lo spettacolo andato in onda il 30 maggio scorso. Uno spettacolo fatto tutto via streaming “Zelig Covid Edition” in cui il conduttore al fianco, virtualmente, di Vanessa Incontrada, ha ricostituito la coppia storica dello show televisivo introducendo tantissimi ospiti e comici della serata, tutto via web.

Ma il dolore che ha provato e vissuto è stato forte. E lo ha raccontato Bisio in prima persona, ecco tutta la verità.

Claudio Bisio, addio alla mamma morta forse di Covid