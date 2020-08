Un 36enne è deceduto ieri a Mozzate (Como) dopo essere stato raggiunto da una coltellata al culmine di una lite con un altro uomo che si trovava in casa della moglie.

Tragedia a Mozzate, comune in provincia di Como, dove un uomo è deceduto dopo essere stato raggiunto da una coltellata al culmine di una lite. La vittima è Lorenzo Borsani, 36enne residente nel paese del Comasco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Borsani avrebbe litigato con un uomo all’esterno della villetta della moglie, dalla quale si stava separando. Al culmine della violenta lite, il 36enne è stato colpito al petto da un fendente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato Borsani in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno fermato il responsabile.

Como, lite davanti alla casa della moglie: uomo 36enne muore colpito da una coltellata al petto

Un uomo di 36 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 agosto, dopo essere stato colpito da una coltellata al petto. È accaduto a Mozzate, comune in provincia di Como, davanti ad una villetta in via Filippo Turati. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Giorno, la vittima, Lorenzo Borsani, aveva notato fuori dalla casa della moglie, dalla quale si stava separando un’auto. Avrebbe deciso così di tagliare le gomme del veicolo, ma il proprietario dell’auto, un 49enne che stava effettuando delle riparazioni in casa della donna, notando la scena è uscito. Tra i due è nata una violenta lite culminata con una coltellata al petto di Borsani partita durante la colluttazione.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivato il personale medico del 118, con due ambulanze e l’elisoccorso, che ha prestato le prime cure al 36enne e lo trasportato d’urgenza presso ‘ospedale di Varese. Nonostante i tentativi dei medici, Borsani, giunto presso il nosocomio in condizioni disperate, è deceduto poco dopo.

Intervenuti presso la villetta anche i carabinieri di Cantù che si sono occupati degli accertamenti del caso ed hanno rintracciato il 49enne protagonista insieme alla vittima della lite. L’uomo, riporta Il Giorno, è attualmente in stato di fermo, mentre i militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.