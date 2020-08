Beato Luca Argentero che ha una compagna così: Cristina Marino svela tutta la bellezza che la connota ed i followers non sanno più dove sbattere la testa.

Mamma mia Cristina Marino. Le curve della attrice e modella di 29 anni sono a dir poco sensazionali. Lei è la biondissima e bellissima moglie di Luca Argentero, che per cominciare questa storia d’amore aveva detto addio alla sua precedente compagna, Myriam Catania.

Era il 2015 quando Cristina ed il 42enne attore originario di Torino si conobbero. Ed oggi la loro relazione va a gonfie vele, più spedita che mail. Ma in questa circostanza non si parla di Luca. Lo spazio e gli occhi dei followers sono soltanto per Cristina. Che è straordinariamente bella e capace di spazzare via la concorrenza anche delle tante starlette più giovani che affollano Instagram ed i social. Gli scatti della Marino sono eloquenti. Luca Argentero ha trovato un vero e proprio tesoro preziosissimo da dovere proteggere ad ogni costo.

Cristina Marino, i suoi scatti sono una bomba