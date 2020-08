Daydreamer, Can Yaman sbottona la camicia: i fans impazziti – FOTO

Daydreamer, Can Yaman sbottona la camicia: i fans impazziti. L’attore turco ha fatto impazzire i suoi followers con gli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Can Yaman è uno dei due protagonisti indiscussi di Daydreamer, la serie tv turca che sta facendo impazzire gli italiani quest’estate. Ogni giorno ci sono record di ascolti, infatti molto probabilmente la serie continuerà a farci compagnia anche a settembre, andando in onda a giorni alterni con Uomini e Donne oppure sostituendo Il Segreto.

Can Yaman meraviglioso su Instagram, l’ultimo scatto ha fatto impazzire i fans

Al momento, nella serie, Can e Sanem stanno vivendo la loro storia d’amore in gran segreto. Can vuole confessare tutto ai genitori di Sanem, perché è già stanco di nascondere il loro amore a tutte le persone a cui tengono di più al mondo. Si è presentato infatti a casa di Sanem con l’intenzione di parlare con sua madre e con suo padre, ottenendo soltanto un invito a cena. Sarà questa l’occasione giusta per confessare tutto? I fans più accaniti della serie l’hanno guardata in lingua originale e con i sottotitoli, già sanno quello che succederà.

Intanto, Can Yaman diventa sempre più amato, in particolar modo qui in Italia. Durante la messa in onda delle puntate, l’attore interagisce molto con i fans, leggendo quello che scrivono e rispondendo anche a qualcuno. Su Instagram è molto seguito e anche abbastanza attivo: le ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo hanno fatto record di likes.