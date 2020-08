Diletta Leotta, piedi nell’acqua e voglia di … estate – Foto

Diletta Leotta fugge in Sicilia e si rilassa insieme ai suoi amici nella sua amata terra. Fisico sempre perfetto e tanta voglia di staccare la spina

Visualizza questo post su Instagram Il primo bagno non si scorda mai 😄🌅 #summer20 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:23 PDT

Diletta Leotta fugge da Daniele Scardina, il pugile forse suo ex fidanzato, e si rifugia con le amiche nella sua terra, la Sicilia. La bombastica conduttrice di Dazn e speaker di radio 105 si sta concedendo dei giorni di relax dal lavoro e anche dalla sua quotidianità.

Il gossip su di lei impazza negli ultimi tempi e c’è chi ha parlato della fine dell’amore con King Toretto a causa di un tradimento di lui e chi per problemi nati durante il lockdown. Nel mentre la bella Diletta è stata pizzicata in un ristorante in compagnia del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Da parte loro nessuna rivelazione e nel frattempo la conduttrice siciliana si diverte con le sue amiche, tra mare, bikini e pose bollenti.

Tra pochi giorni, il prossimo il 16 agosto, la speaker compirà 29 anni, e al pugile sembra non pensarci, al meno a chi la guarda dall’esterno. Al settimanale Gente ha rivelato che il suo amore non è facile: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social – ha detto -. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.

Cosa sia successo non lo ha rivelato e non ha parlato nemmeno di una fine vera e propria. Cosa ne sarà di loro? Per il momento Diletta pensa alle vacanze e all’estate.

LEGGI ANCHE -> Daydreamer, Can Yaman sbottona la camicia: i fans impazziti – FOTO

Diletta Leotta in vacanza, tra mare e amici, che schianto