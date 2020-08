Stupenda Elisa D’Ospina. La modella veneta appare in tutto il suo splendore in delle pose che accendono l’entusiasmo dei suoi tantissimi followers.

Con tuta probabilità non vedremo niente di meglio oggi, grazie ad Elisa D’Ospina. Lei è la modella diventata celebre per la sua battaglia intrapresa contro le famigerate taglie 40, 38 ed anche meno. Perché in passerella vogliamo donne vere, che offrano una bellezza giunonica come la sua.

E la vicentina classe 1983 di avvenenza e di altre credenziali per mandare tutti quanti ko con il suo magnifico aspetto ne ha, eccome se ne ha. La D’Ospina si fa vedere prosperosa ed irresistibile mentre è in piscina. Guardate che spettacolo. Tanti ammiratori le rivolgono i più disparati complimenti, qualcuno invidia a giusta ragione quell’abitino estivo bianco e nero che entra a così stretto contatto con la sua pell.

Elisa D’Ospina, la più bella in costume: che show