Elisa Isoardi, lato A spettacolare alla luce del sole – Foto

Elisa Isoardi regala uno scatto suggestivo ai suoi followers su Instagram, la conduttrice della Prova del Cuoco evidenzia un super lato A

Una estate di relax, dopo un lungo anno di lavoro, per Elisa Isoardi. La conduttrice della Prova del Cuoco, sulla Rai, si sta dedicando agli affetti più cari, ricaricando le batterie in vista della nuova stagione televisiva. Un volto diventato ormai un cult per i telespettatori, la sua presenza sul piccolo schermo è radicata nel tempo. La partecipante a Miss Italia 2000 ha conquistato tutti per il suo carattere solare e gentile. Da quando si è interrotta la sua relazione con Matteo Salvini, un po’ di tempo fa, si susseguono anche i gossip sulla sua vita sentimentale. Al momento non è dato sapere se ci sia qualche uomo nella sua vita, per cui i fan possono ancora sperare…

Elisa Isoardi, una compagnia speciale e una bellezza sempre sconvolgente