C’è da svenire nell’ammirare Elisabetta Canalis in una fotografia realizzata in spiaggia. Tutta ‘colpa’ del costume bagnato che non nasconde proprio niente.

Cosa si può dire di Elisabetta Canalis che già non si sappia? La ex velina, che ad onor del vero conserva ancora oggi ‘ad honorem’ questo titolo essendo la prima fra tutte a venire in mente a milioni di italiani quando bisogna fare il nome di una delle ragazze passate sul bancone di ‘Striscia la Notizia’, è addirittura più bella ed avvenente rispetto a quei tempi.

E se già da giovanissima la sarda incantava tutti quanti, ai giorni d’oggi quel suo potere di stregare a milioni non è certo diminuito. La 41enne originaria di Sassari ha visto cambiare solamente l’età. Per il resto è il solito show di sempre, con curve mozzafiato, un corpo perfetto ed uno sguardo da pantera. La Canalis è veramente unica ed inimitabile.

Elisabetta Canalis, pazzesca con il costume tutto bagnato