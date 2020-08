Farouk Kassam, 28 anni dopo il rapimento: “Bisogna affrontare le paure”

View this post on Instagram

Erano da poco trascorse le 20, e il piccolo Farouk #Kassam – 7 anni, belga di origine indiana – aveva da poco raggiunto la sua cameretta nella villa familiare di Porto Cervo (OT). All'improvviso tre banditi irruppero in casa e – legati i genitori e chiusa la sorellina in un armadio – lo rapirono, fuggendo su un’auto a bordo della quale attendeva un quarto complice. Tante, fin da subito, le ipotesi, fra cui quella – smentita – secondo la quale la famiglia Kassam sarebbe stata imparentata con Karim Aga Khan IV, Imam degli Ismailiti Nizariti. Immediatamente i rapitori chiesero un riscatto di dieci miliardi di lire: soldi che la famiglia, per quanto benestante, non aveva. Inutili furono le ricerche, e altrettanto vano l’appello ai rapitori di papa Giovanni Paolo II. Secondo quanto raccontato dal bambino fu “Antonio” (che si rivelò poi essere Matteo #Boe) a prendere la terribile decisione di mutilargli l’orecchio sinistro, recapitato alla famiglia a metà giugno, tramite Don Luigi Monni. Il sequestro commosse l’Italia intera, e in migliaia espressero la loro vicinanza stendendo fuori dalle finestre un lenzuolo bianco. Nella notte fra il 10 e l’11 luglio dello stesso anno Antonello #Pagliei – allora capo della Squadra mobile di #Sassari – riportò il piccolo alla sua famiglia, in circostanze mai del tutto chiarite e in seguito all’ambigua intermediazione del bandito Graziano #Mesina. Secondo la versione ufficiale, comunque, il rilascio avvenne nelle campagne di #Dorgali, senza che alcun riscatto fosse stato pagato. Mesina, invece, parlò di un esborso pari a un paio di miliardi, pagati soltanto in parte da amici della famiglia Kassam, mentre il resto era stato messo sul piatto dallo Stato italiano. Il processo si concluse con la condanna a vent’anni di detenzione per Matteo Boe, 27 per Ciriaco Marras e 29 per Mario #Asproni. Non si seppe mai, però, chi fossero “la vecchia” e “l’uomo basso e tarchiato”, cui il piccolo Kassam parlava in riferimento ai due carcerieri. . . . #accaddeinsardegna