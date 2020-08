Hanno vinto Sanremo 1997, come sono diventati e cosa fanno ora

Il Festival di Sanremo 1997 è stata l’edizione che ha visto Mike Bongiorno alla guida della kermesse canora, affiancato da Piero Chiambretti e Valeria Marini

L’edizione di Sanremo 1997 è stata molto prolifica per la musica italiana tanto da avere in gara cantanti e canzoni diventate dei veri e propri cult nelle radio e nella cultura popolare nostrana ma anche estera. È il caso, ad esempio, di ‘Laura non c’è‘, un vero e proprio tormentone, cantata anche al di fuori dei confini nazionali. Con questo brano Nek si posizionò settimo nella classifica finale. Un bel piazzamento. Lo stesso non si può dire per un’altra canzone che finì tra le posizioni più basse ma che fu un vero successo per colei che la portò al Festival. Si tratta di ‘Confusa e felice‘ di Carmen Consoli, brano contenuto nel suo secondo album, apprezzabilissimo ma purtroppo incompreso dalla giuria del Festival di quell’anno. Anche nella sezione Novità ci furono cantanti rimasti nel cuore degli italiani come Alex Baroni con la sua ‘Cambiare‘ (canzone forse più nota del cantautore scomparso prematuramente) e Niccolò Fabi con ‘Capelli‘. I due si piazzarono rispettivamente secondo e terzo, mentre sul podio salirono Paola e Chiara con la famosissima ‘Amici come prima‘. Il premio Mia Martini fu assegnato a Patty Pravo (arrivata ottava) con la canzone scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio ‘…E dimmi che non vuoi morire‘, un piccolo grande capolavoro, che ebbe ottimi riscontri di vendite. Sul terzo gradino del podio salì Syria con ‘Sei tu‘, in seconda posizione Anna Oxa con ‘Storie‘.

I vincitori di Sanremo 1997

Il Festival di Sanremo 1997 vide la vittoria dei Jalisse con ‘Fiumi di parole‘, un flop, del duo, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Con il fior fiore di canzoni e cantanti in gara non è dato sapere ancora oggi perché la giuria sanremese opto per questa canzone che si rivelò fallimentare. La loro vittoria è considerata infatti tra le più discusse della storia della kermesse canora, i due vendettero solo 50 mila copie del loro album d’esordio del 1997, ‘Il cerchio magico del mondo‘. Tuttavia i due non abbandonarono mai la musica, hanno continuato a produrre ed è di quest’anno il singolo ‘Non aver paura di chiamarlo amore‘, che dà il nome alla loro commedia musicale, che sarà presto in tour.

Classifica dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 1997

1º Jalisse Fiumi di parole

2º Anna Oxa Storie

3º Syria Sei tu C.

4º Silvia Salemi A casa di Luca

5º Fausto Leali Non ami che te

6º O.R.O. Padre Nostro

7º Nek Laura non c’è

8º Patty Pravo …E dimmi che non vuoi morire

9º Massimo Ranieri Ti parlerò d’amore

10º Tosca Nel respiro più grande

11º Francesco Baccini Senza tù

12º Dirotta su Cuba È andata così

13º Marina Rei Dentro me

14º Al Bano Verso il sole

15º Cattivi Pensieri Quello che sento

16º Pitura Freska Papa nero

17º Toto Cutugno Faccia pulita

18º Ragazzi Italiani Vero amore

19º New Trolls e Greta Alianti liberi

20º Loredana Bertè Luna

NF Alessandro Mara Attimi

Camilla Come ti tradirei

Carmen Consoli Confusa e felice

Alessandro Errico E penserò al tuo viso…

Leandro Barsotti Fragolina

Maurizio Lauzi Il capo dei giocattoli

Olivia Quando viene sera

Adriana Ruocco Uguali uguali

Petra Magoni Voglio un dio

Da ricordare anche ‘A casa di Luca‘ di Silvia Salemi. Tra gli artisti esordienti partecipò anche un cantante di Molfetta, Mikimix, pseudonimo di Michele Salvemini, diventato poi famoso anni dopo con il nome Caparezza.

Il video di ‘Confusa e felice’ di Carmen Consoli al Festival di Sanremo 1997

