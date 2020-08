I medici sconsigliano di dormire coricati sul lato destro: la spiegazione

Per riposare bene la medicina sconsiglia di dormire sul lato destro: studi orientali hanno dimostrato che coricarsi e addormentarsi in questa posizione possa essere deleterio al nostro organismo

Sin da piccoli ci dicono di riposare solo in certe posizioni, insegnandoci che è bene dormire solo in alcune posizioni. Molti di noi si muovono molto durante il sonno, per cui diventa difficile mantenere la posizione assunta quando ci siamo addormentati. Bisogna anche fare attenzione a mangiare cose leggere di sera prima di coricarsi e non andare subito dopo cena a dormire con il cibo sullo stomaco. Addormentarsi poi troppo tardi non è bene perché dormiamo male e poco. La medicina dell’estremo oriente ci insegna che bisogna dormire sul lato sinistro preferendolo al destro perché porta tanti benefici al cuore, milza e digestione. Questi studi sono stati confermati da numerose prove scientifiche.

Dormire sul lato sinistro fa bene alla salute

I medici degli Stati Uniti, investendo molto denaro in questi studi, non solo hanno avallato la tesi della medicina orientale ma hanno anche sostenuto che dormire sul fianco destro porta spesso ad avere reflusso esofageo e comprime la milza. Chi ha difficoltà a digerire e ad avere bruciore e mal di stomaco soprattutto non deve dormire sul lato destro. Dunque dormire sul fianco sinistro fa bene alla nostra salute. Sarebbe, per i medici orientali e occidentali, un vantaggio per l’attività cardiaca. Il cuore così pompa il sangue con più facilità perché è appunto orientato a sinistra e la vena aorta non viene così compressa.

Anche la milza riesce a smaltire le tossine con più facilità perché riceve così liquidi e fluidi nella direzione corretta. Infine anche stomaco e pancreas orientati a sinistra sono favoriti nella loro attività dormendo a sinistra.

