Informazione sul web, i dati di giugno: cresce il network Web365

PrimaOnline ha diffuso i dati relativi al traffico utenti dei siti web nel mese di giugno: esponenziale crescita del network Web365.

Un nuovo report della società di ricerche Comscore, pubblicato su PrimaOnline, ha aggiornato il quadro del traffico dei siti di informazione relativo al mese di giugno. Stando all’analisi, si è notato un calo del traffico rispetto al periodo di lockdown, imposto dal Governo per via dell’emergenza coronavirus. La lente ripresa delle attività ed il ritorno alla normalità, ha dunque, provocato un fisiologico abbassamento dei visitatori dei siti di informazione. In controtendenza alcuni siti che fanno registrare l’aumento del traffico, tra cui il network Web365 che ha chiuso il mese di giugno con oltre 18,1 milioni di utenti unici.

Il report di Comscore sul traffico dei siti web a giugno: cresce il network Web365

Un calo quasi fisiologico quello registrato in merito al traffico dei siti web di informazione dopo il periodo di lockdown con le riaperture, non solo delle attività lavorative. A segnalarlo, un’analisi effettuata dalla società Comscore, pubblicata sul sito PrimaOnline, che ha messo a confronto i dati dei mesi di maggio e giugno. Su 100, tra network e siti, solo 22 hanno fatto registrare una crescita, mentre uno è rimasto stazionario. Tra questi anche il network Web365 appartenente all’omonima società Web365 srl. Stando ai dati della ricerca, Web365 ha guadagnato una posizione rispetto a maggio piazzandosi all’ottavo posto della graduatoria, davanti al Messaggero.it e Libero, con 18.136.000 visitatori unici, rispetto ai 17.224.000 di maggio (+5%).

Davanti al network, di cui fa parte anche Yeslife.it, si piazzano Ciaopeople, gruppo editoriale del giornale Fanpage, Citynews, di cui fanno parte i giornali online locali di Today, Evolution Adv, TgCom24, Giallozafferano, FattoQuotidiano e Quotidiano.Net.

Il network Web365 comprende numerosi siti, tra i quali: Amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Automotorinews.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com e Youmovies.it.

Dalla classifica, riportata da PrimaOnline sono esclusi, su richiesta degli editori, alcuni importanti siti come IlCorrieredellaSera.it ed i giornali online del gruppo Gedi, tra cui Repubblica.it, HuffingtonPost.it, LaStampa.it.

M.S.