Grave lutto nel mondo della musica: muore la figlia del noto cantante italiano

È scomparsa la figlia di un noto esponente della musica napoletana. La donna aveva 56 anni e non sono state rese note le cause della sua morte, che è avvenuta improvvisamente

Si chiamava Angela Capozzi ed era la figlia di un noto cantante napoletano, Agostino Capozzi, in arte Mario Trevi. Le cause del decesso improvviso non sono state rese note. Inoltre la donna oltre a essere la figlia del famoso Mario Trevi, era anche la cugina di Gianluca Capozzi, altro grande protagonista della scena musicale napoletana. Nino D’Angelo è stato il primo a scrivere un sentito post su Facebook di cordoglio per la morte di Angela: “Sono vicino alla famiglia Capozzi ed al mio amico Mario Trevi per la scomparsa della figlia Angela. R.I.P”. Sono stati tanti i messaggi di condoglianze arrivati alla famiglia Capozzi nelle ultime ore. Mario Trevi ha scritto sulla propria pagina Facebook un post di ringraziamento per tutti: “Ringrazio tutti gli amici, tutti i fan, tutti i colleghi, tutte le persone intervenute oggi alle esequie. Vi ringrazio per tutte le telefonate, per tutti i messaggi. Non pensavo di essere voluto così bene. Me lo avete dimostrato in questo brutto momento, per la mia cara Angela”.

LEGGI ANCHE -> Hanno vinto Sanremo 1997, come sono diventati e cosa fanno ora

Mario Trevi è stato uno dei più importanti cantanti della musica napoletana degli anni ’70-’80

Mario Trevi è uno dei cantanti partenopei più noti e importanti degli anni ’70-’80. Prima come cantante poi dedicandosi al mondo del teatro come uno dei più grandi di sempre del famoso genere della “sceneggiata” napoletana. I suoi esordi sono stati con la Festa di Piedigrotta e il Festival di Napoli come uno dei rappresentanti della musica melodica napoletana.

LEGGI ANCHE -> Hanno vinto Sanremo 1996, come sono diventati e cosa fanno ora FOTO

Negli anni precedenti, precisamente nel 1963, Mario Trevi è il primo a interpretare la famosa canzone napoletana “Indifferentemente“, interpretato poi nel 1996 dalla mitica tigre di Cremona, Mina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter