Mamma e figlio scomparsi, la cognata: “Abbiamo segnalazioni a Giardini-Naxos”

Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi, la mamma scomparsa insieme a suo figlio Gioele dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni a NewsMediaset

“Noi abbiamo ricevuto molte segnalazioni su Giardini Naxos, alcuni ci hanno dato dei dettagli che ci fanno presumere siano loro”, queste le parole della cognata di Viviana Parisi a NewsMediaset sulla scomparsa avvenuta il 3 agosto a seguito dell’incidente sull’autostrada Messina-Palermo della donna insieme a suo figlio Gioele. Mariella Mondello ha poi continuato: “Penso che, subito dopo l’incidente, sia entrata in uno stato confusionale. A causa del coronavirus, aveva subito uno stress emotivo, stava male. Anche se ultimamente si stava un po’ riprendendo, alternava momenti di tranquillità a momenti di crisi”. La Mondello ha dichiarato che il rapporto tra Viviana e Daniele, il padre di Gioele, era ottimo come anche quello con la famiglia di lui. I solo momenti di litigio della coppia erano in attimi di crisi, come capita a tutti, ha aggiunto la donna.

Mamma e figlio scomparsi sarebbero stati visti a Giardini-Naxos

Secondo una guardia medica, l’ultima volta in cui sarebbero stati visti, sarebbe a Taormina. Inoltre un bambino dice di averli invece visti in un parco giochi a Giardini-Naxos. Nessuna di queste segnalazioni però sono valide per gli inquirenti, non avrebbero nessun fondamento.

Angelo Cavallo, procuratore di Patti sta indagando per sequestro di persona e non esclude nessuna ipotesi, tra cui: il gesto estremo del suicidio, un incidente in campagna o ancora la donna sarebbe fuggita di sua spontanea volontà oppure, mamma e figlio avrebbero incontrato qualche malvivente, che potrebbe aver fatto loro del male.

