Messina. Madre e figlio scomparsi. Primo avvistamento: “Sono là”

Messina. Continua a sollevare timori ed incertezza il caso della donna sparita insieme al figlioletto di 4 anni. La prima testimonianza di un avvistamento

Viviana Parisi e Gioele, il figlioletto di 4 anni, mancano da casa ormai da più quattro giorni. Il 3 agosto la donna si è allontanata dal suo comune di residenza, Venetico (provincia di Messina), sostenendo di volersi recare presso un vicino centro commerciale a Milazzo.

I due sono stati coinvolti in un piccolo incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia, ben lontana dal luogo dove avrebbe dovuto trovarsi (oltre 100 km), quasi al confine tra le due province siciliane. Testimoni sostengono che, dopo l’accaduto, la donna abbia prelevato il figlio dall’abitacolo, scavalcato il guardrail e si sia inoltrata in un sentiero che costeggiava il tratto autostradale.

Da quel momento delle mamma e del suo bambino si è persa ogni traccia. A niente sono serviti gli appelli del marito, il dj Daniele Mondello, che ha divulgato un video in cui dice: “Viviana, non ti preoccupare, si è trattato di un piccolo incidente. Ti aspetto a braccia aperte. Non succederà niente nè a te, nè al bambino, nè a me.”

Leggi anche >>> MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI, L’APPELLO DISPERATO DEL PADRE – VIDEO

Viviana Parisi scomparsa a Messina. Un avvistamento

Sono state diffuse diverse foto di Viviana Parisi, donna scomparsa nel messinese insieme al figlio Gioele di 4 anni.

La donna, 43 anni, nata a Torino ma residente a Venetico, è una nota dj della zona come il marito Daniele Mondello il quale non si dà pace. Aspetta il ritorno di moglie e figlio. La Procura parlerebbe di un allontanamento volontario.

Nel frattempo è emersa la testimonianza di un ragazzino che li avrebbe avvistati il 4 agosto, alle 23 circa, in un parco giochi a Giardini Naxos, paese al confine con la provincia di Catania, esattamente sul versante opposto dell’ultimo avvistamento.

Leggi anche >>> “L’OMOSESSUALITÀ È CAUSATA ANCHE DAI VACCINI”, LE PAROLE DELL’EX CONSIGLIERE DEL M5S

Come sia arrivata là senza soldi e senza mezzi è un mistero.

Il testimone sostiene che la donna da lui vista parlasse con un accento diverso, fatto plausibile visto che Viviana Parisi è originaria di Torino. Inoltre il bambino viene descritto con un’acconciatura particolare. In effetti la famiglia della Parisi sostiene che fu lei stessa a tagliare i capelli a Gioele lasciandogli una frangia un po’ storta.

Anche duedipendeti del parco giochi confermano queste parole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter