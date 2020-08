Natalija Ilic mozzafiato, lady Milinkovic Savic incantevole in bikini – FOTO

Natalija Ilic, fidanzata del centrocampista Milinkovic Savic, ha fatto gol nei cuori dei tifosi della Lazio e non solo con questa sua foto in bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @natalija_ilic_ in data: 7 Ago 2020 alle ore 6:16 PDT

Natalija Ilic, fidanzata del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic, non è solo una splendida ragazza, ma una giovane con la testa sulle spalle. Si è infatti laureata in Medicina a Novi Sad. È dunque una ragazza molto intelligente che, anche quando pubblica sue foto tramite il proprio profilo Instagram mettendo in mostra la sua indiscutibile bellezza, non cade mai nella volgarità.

Difatti le sue immagini sono sempre molto eleganti. Una caratteristica che le viene riconosciuta anche dagli utenti del social network. Infatti sono moltissime le persone che seguono la dolce metà del fuoriclasse serbo. Non solo dunque tifosi biancoceleste, ma anche ampio pubblico da parte di fan che non sono appassionati al mondo del calcio.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta, piedi nell’acqua e voglia di … estate – Foto

Natalija Ilic in bikini, la fidanzata di Milinkovic Savic manda in tilt il web – FOTO