Paola Di Benedetto ammaliante in bikini: lato A spettacolare – Foto

Paola Di Benedetto ammaliante in bikini: l’ex Madre Natura sfoggia un lato A spettacolare da far impazzire i fans, ecco la foto.

Visualizza questo post su Instagram La mia prima volta qui in Sardegna 🧜🏻‍♀️🌊 Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 7 Ago 2020 alle ore 11:22 PDT

Paola Di Benedetto torna a far sognare i fans. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, lascia senza fiato i fans pubblicando una foto in cui indossa un bikini sfoggiando un fisico spettacolare. Capelli bagnati, costume mozzafiato e il mare della Sardegna intorno: si mostra così Paola Di Benedetto ai fans condividendo la sua prima volta in Sardegna.

“Mamma mia che fisico”, “Non puoi essere vera”, “Che sirenetta”, “La più bella di tutte”, “Troppo bellezza in una foto”, “Stupenda come sempre“, scrivono i fans che si sono innamorati ancora di più di lei durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Paola Di Benedetto, splendida in vacanza e innamoratissima di Federico Rossi

Visualizza questo post su Instagram Aperitivo ignorante con birra al tramonto 🍺💕🌤 Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 28 Lug 2020 alle ore 11:52 PDT

Serena, felice e innamorata, la Di Benedetto è sempre più bella. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip e aver trovato un’Italia ferma per il lockdown, anche l’ex madre natura è tornata alla sua vita ritrovando soprattutto il fidanzato Federico Rossi da cui è stata lontana per diversi mesi prima per il Gf Vip e poi per il lockdown.

Ora, con il fidanzato, appare sempre sempre bella e serena come potete vedere qui in alto. La coppia, pur essendo ancora giovane, ha affrontato diverse sfide unendosi ancora di più. I fans già sognano il matrimonio, ma sia la Di Benedetto che il cantante frenano. In attesa dei fiori d’arancio, tuttavia, i fans si godono i loro beniamini in vacanza. Federico, inoltre, prima di partire, ha anche dedicato delle dolci parole d’amore alla fidanzata in occasione del secondo anniversario.

“2 Anni di noi ❤️ Potrei scriverci un libro su questi due ragazzi… Ma per ora mi limito a viverli, con sempre più curiosità e desiderio“, ha scritto il cantante a cui Paola ha risposto – “Un libro? Un’enciclopedia vorrai dire”.



