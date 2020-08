I Rolling Stones hanno pubblicato il video del loro brano “Scarlet” che vede come unico protagonista l’amatissimo Paul Mescal, attore della recente serie di successo “Normal People”

Solo qualche settimana fa i Rolling Stones avevano pubblicato la tanto discussa, ma mai rilasciata, “Scarlet“. Il brano è nato dalla collaborazione tra Keith Richards e il fondatore dei Led Zeppelin Jimmy Page, che si ritrovarono insieme negli Island Studios di Londra nel lontano 1974. Al pubblico non venì nascosto l’incontro, nè tantomeno la nascita della canzone. Ma nonostante in diverse occasioni si pensò che gli artisti coinvolti fossero sul punto di rilasciarla, il pubblico non ebbe mai modo di ascoltarla. Almeno fino al mese scorso. I Rolling Stones hanno infatti deciso di inserirla nella ristampa del loro album “Goats head soup“, in uscita il 4 Settembre, che conterrà anche alcune esclusive.

Paul Mescal, l’attore di “Normal People”, protagonista del video musicale

“Hey Scarlet, sono leggermente ubriaco, mi dispiace davvero tanto. Ti amo. Quindi ora farò partire la canzone“. Con queste parole Paul Mescal apre il video musicale di “Scarlet” che lo vede come unico protagonista. Girato all’interno dell’hotel Claridge’s di Londra, nel video il giovane si scatena sui versi del brano mostrando sentimenti contrastanti: dall’euforia alla disperazione. Il video ha inevitabilmente attirato l’attenzione non solo dei fan della leggendaria band, ma anche quelli del giovane attore.

Il 24enne Paul Mescal, attore irlandese, ha raggiunto recentemente il successo grazie al ruolo di Connell Waldron nella serie tv inglese “Normal People“, tratta dall’omonimo romanzo di Sally Rooney. Per la sua interpretazione ha ricevuto anche una nomination agli Emmy Awards nella categoria “Miglior attore protagonista in una miniserie”. Il video, diretto da Chris Barrett e Luke Taylor, è stato quindi particolarmente apprezzato dal pubblico anche per la scelta dell’attore.

Un anno particolarmente ricco per i Rolling Stones che lo scorso Aprile hanno pubblicato il singolo “Living in a Ghost Town“, la prima uscita inedita dopo otto anni. Alla soglia dell’anniversario dei 60 anni della band, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood non sembrano avere nessuna intenzione di farsi da parte, non nel prossimo futuro almeno.

