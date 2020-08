Raffaella Fico, lato B magistrale al tramonto – FOTO

Raffaella Fico posta su Instagram uno scatto a dir poco vertiginoso, il lato B della showgirl in bella mostra: una foto davvero esplosiva

Sin dai tempi del suo debutto nel mondo dello spettacolo, nella Casa del Grande Fratello, ormai nel 2008, Raffaella Fico si è fatta subito notare per un’avvenenza decisamente fuori dal comune. Da allora abbiamo imparato a conoscerla bene, la showgirl napoletana è diventata una presenza fissa in tv e anche sul web è ormai da anni conosciutissima. La 32enne è stata anche ripetutamente al centro del gossip per varie vicissitudini, legate alle sue relazioni amorose e non solo. Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli tra i suoi fidanzati storici (con Super Mario ha anche avuto una figlia), oltre ad Alessandro Moggi. Adesso, è felice con un altro uomo, il ricco imprenditore Giulio Fratini.

Raffaella Fico, un lato B da capogiro: il web impazzisce